Mers-les-Bains et la libération des Villes Soeurs Mers-les-Bains
mardi 1 septembre 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Mers-les-Bains et la libération des Villes Soeurs
9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-01
Organisé en partenariat avec les éditions Bathysphères, cet événement, proposé à l’occasion des commémorations de la Libération des Villes Soeurs, réunit auteurs, historiens et passionnés d’histoire autour d’un salon du livre, d’une exposition, de conférences, de rencontres et de séances de dédicaces.
Organisé en partenariat avec les éditions Bathysphères, cet événement, proposé à l’occasion des commémorations de la Libération des Villes Soeurs, réunit auteurs, historiens et passionnés d’histoire autour d’un salon du livre, d’une exposition, de conférences, de rencontres et de séances de dédicaces. .
9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 60 65 35 06 editions.bathysphere@gmail.com
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English :
Organized in partnership with Éditions Bathysphères, this event—held in conjunction with the commemorations of the Liberation of the Sister Cities— brings together authors, historians, and history enthusiasts for a book fair, an exhibition, lectures, discussions, and book-signing sessions.
L’événement Mers-les-Bains et la libération des Villes Soeurs Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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