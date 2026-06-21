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AGENDA · Saint-Vitte-sur-Briance

Journées du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc Saint-Vitte-sur-Briance

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Vitte-sur-Briance

Journées du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc Saint-Vitte-sur-Briance

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Les planchettes
Ville
87380 Saint-Vitte-sur-Briance
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Vitte-sur-Briance

Journées du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc

Les planchettes Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Démonstrations et initiations de tir à l’arc
Animations proposées par les Archets du Martoulet.   .

Les planchettes Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 

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English : Journées du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc

L’événement Journées du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc Saint-Vitte-sur-Briance a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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