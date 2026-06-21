Journées du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc Saint-Vitte-sur-Briance
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Vitte-sur-Briance
Informations pratiques
Saint-Vitte-sur-Briance
Journées du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc
Les planchettes Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Démonstrations et initiations de tir à l’arc
Animations proposées par les Archets du Martoulet. .
Les planchettes Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91
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English : Journées du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc
L’événement Journées du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc Saint-Vitte-sur-Briance a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne