AGENDA · Boëssé-le-Sec
Journées du Patrimoine Église de Boëssé le Sec Boëssé-le-Sec
samedi 19 septembre 2026 · Boëssé-le-Sec
Informations pratiques
Boëssé-le-Sec
Journées du Patrimoine Église de Boëssé le Sec
Boëssé-le-Sec Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 18h .
Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 22 02
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église de Boëssé le Sec Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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