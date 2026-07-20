Informations pratiques

Boëssé-le-Sec

Journées du Patrimoine Église de Boëssé le Sec

Boëssé-le-Sec Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 18h .

Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 22 02

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église de Boëssé le Sec Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude