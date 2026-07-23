Informations pratiques

Boëssé-le-Sec

Randonnée pédestre et VTT

Stade municipal- Boëssé le sec Boëssé-le-Sec Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06 09:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Départ du stade municipal

Inscriptions sur place

Pédestre 6 ou 13 kms

3 euros/pers gratuit pour les de 12 ans

VTT 20 kms

4 euros/pers gratuit pour les -de 12 ans

Ravitaillement sur le parcours et collation à l’arrivée .

Stade municipal- Boëssé le sec Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 32 56 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre et VTT Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude