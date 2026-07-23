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AGENDA · Boëssé-le-Sec

Randonnée pédestre et VTT Boëssé-le-Sec

dimanche 6 septembre 2026 · Boëssé-le-Sec

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Stade municipal- Boëssé le sec
Ville
72400 Boëssé-le-Sec
Département
Sarthe
Tarif

Boëssé-le-Sec

Randonnée pédestre et VTT

Stade municipal- Boëssé le sec Boëssé-le-Sec Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06 09:30:00

Date(s) :
2026-09-06

Départ du stade municipal
Inscriptions sur place

Pédestre 6 ou 13 kms
3 euros/pers gratuit pour les de 12 ans

VTT 20 kms
4 euros/pers gratuit pour les -de 12 ans

Ravitaillement sur le parcours et collation à l’arrivée   .

Stade municipal- Boëssé le sec Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 32 56 67 

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English :

L’événement Randonnée pédestre et VTT Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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