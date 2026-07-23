Randonnée pédestre et VTT Boëssé-le-Sec
dimanche 6 septembre 2026 · Boëssé-le-Sec
Informations pratiques
Boëssé-le-Sec
Randonnée pédestre et VTT
Stade municipal- Boëssé le sec Boëssé-le-Sec Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06 09:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Départ du stade municipal
Inscriptions sur place
Pédestre 6 ou 13 kms
3 euros/pers gratuit pour les de 12 ans
VTT 20 kms
4 euros/pers gratuit pour les -de 12 ans
Ravitaillement sur le parcours et collation à l’arrivée .
Stade municipal- Boëssé le sec Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 32 56 67
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English :
L’événement Randonnée pédestre et VTT Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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