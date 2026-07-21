Informations pratiques

Savigné-l’Évêque

Journées du Patrimoine Église et Manoir de Nuyet

Savigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Église

Visites libres et commentées, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Accès PMR

Manoir de Nuyet

Visites guidées des extérieurs, samedi et dimanche toutes les 30 mn de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Accès PMR .

Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 50 28

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église et Manoir de Nuyet Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois