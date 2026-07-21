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AGENDA · Savigné-l'Évêque

Journées du Patrimoine Église et Manoir de Nuyet Savigné-l’Évêque

samedi 19 septembre 2026 · Savigné-l'Évêque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
72460 Savigné-l'Évêque
Département
Sarthe
Tarif

Savigné-l’Évêque

Journées du Patrimoine Église et Manoir de Nuyet

Savigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Église
Visites libres et commentées, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Accès PMR

Manoir de Nuyet
Visites guidées des extérieurs, samedi et dimanche toutes les 30 mn de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Accès PMR   .

Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 50 28 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église et Manoir de Nuyet Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois

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