Journées du Patrimoine Église et Manoir de Nuyet Savigné-l’Évêque
samedi 19 septembre 2026 · Savigné-l'Évêque
Informations pratiques
Savigné-l’Évêque
Journées du Patrimoine Église et Manoir de Nuyet
Savigné-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Église
Visites libres et commentées, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Accès PMR
Manoir de Nuyet
Visites guidées des extérieurs, samedi et dimanche toutes les 30 mn de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Accès PMR .
Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 50 28
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église et Manoir de Nuyet Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois