Visite guidée d’un ensemble architectural résidentiel et agricole typique mais rare du XVIIIème siècle dans le Maine., Nuyet, Savigné-l’Évêque
samedi 19 septembre 2026 · Nuyet · Savigné-l'Évêque
Informations pratiques
Visite guidée d’un ensemble architectural résidentiel et agricole typique mais rare du XVIIIème siècle dans le Maine. 19 et 20 septembre Nuyet Sarthe
Entrée adulte: 5 €, gratuit pour les enfants et les Savignéens.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites commentées toutes les 1/2 heures des extérieurs et des jardins d’un ancien manoir devenu une gentilhommière au XVIIIème siècle, sans évolution depuis.. Patiemment restaurée depuis 20 ans elle a conservé l’ensemble de ses bâtiments : logis, grange, étables, écuries, orangerie, boulangerie…Les jardins ont été restaurés ou créés,en respectant le bâti mais aussi avec des inspirations plus contemporaines.
Nuyet 35 chemin de Nuyet Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire
Visites commentées toutes les 1/2 heures des extérieurs et des jardins d’un ancien manoir devenu une gentilhommière au XVIIIème siècle, sans évolution depuis.. Patiemment restaurée depuis 20 ans elle…
Bernard Artru
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