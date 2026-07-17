Visite guidée d’un ensemble architectural résidentiel et agricole typique mais rare du XVIIIème siècle dans le Maine., Nuyet, Savigné-l’Évêque

Informations pratiques

Visite guidée d’un ensemble architectural résidentiel et agricole typique mais rare du XVIIIème siècle dans le Maine. 19 et 20 septembre Nuyet Sarthe

Entrée adulte: 5 €, gratuit pour les enfants et les Savignéens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées toutes les 1/2 heures des extérieurs et des jardins d’un ancien manoir devenu une gentilhommière au XVIIIème siècle, sans évolution depuis.. Patiemment restaurée depuis 20 ans elle a conservé l’ensemble de ses bâtiments : logis, grange, étables, écuries, orangerie, boulangerie…Les jardins ont été restaurés ou créés,en respectant le bâti mais aussi avec des inspirations plus contemporaines.

Nuyet 35 chemin de Nuyet Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire

Visites commentées toutes les 1/2 heures des extérieurs et des jardins d’un ancien manoir devenu une gentilhommière au XVIIIème siècle, sans évolution depuis.. Patiemment restaurée depuis 20 ans elle…

Bernard Artru