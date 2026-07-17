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Visite guidée d’un ensemble architectural résidentiel et agricole typique mais rare du XVIIIème siècle dans le Maine., Nuyet, Savigné-l’Évêque

samedi 19 septembre 2026 · Nuyet · Savigné-l'Évêque

Visite guidée d’un ensemble architectural résidentiel et agricole typique mais rare du XVIIIème siècle dans le Maine., Nuyet, Savigné-l’Évêque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Nuyet
Adresse
35 chemin de Nuyet
Ville
72460 Savigné-l'Évêque
Département
Sarthe
Tarif
Entrée adulte: 5 €, gratuit pour les enfants et les Savignéens.

Visite guidée d’un ensemble architectural résidentiel et agricole typique mais rare du XVIIIème siècle dans le Maine. 19 et 20 septembre Nuyet Sarthe

Entrée adulte: 5 €, gratuit pour les enfants et les Savignéens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées toutes les 1/2 heures des extérieurs et des jardins d’un ancien manoir devenu une gentilhommière au XVIIIème siècle, sans évolution depuis.. Patiemment restaurée depuis 20 ans elle a conservé l’ensemble de ses bâtiments : logis, grange, étables, écuries, orangerie, boulangerie…Les jardins ont été restaurés ou créés,en respectant le bâti mais aussi avec des inspirations plus contemporaines.

Nuyet 35 chemin de Nuyet Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire
Visites commentées toutes les 1/2 heures des extérieurs et des jardins d’un ancien manoir devenu une gentilhommière au XVIIIème siècle, sans évolution depuis.. Patiemment restaurée depuis 20 ans elle…

Bernard Artru

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