Savigné-l’Évêque

Quatuor Hermione

eglise saint germain Savigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Concert quartuor Hermione Haydn Mendelssohn

Le quatuor Hermione composé de 2 violonistes, un altiste et un violoncelliste joureront une oeuvre de Haydn (op.20 n°4) et une oeuvre de Mendelssohn (op.44 n°3)

Entrées à libre participation

Plus d’informations sur quatuorhermione.com .

eglise saint germain Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire langlais.marcelg@gmail.com

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English :

Hermione Haydn Mendelssohn Quartet Concert

L’événement Quatuor Hermione Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72