Quatuor Hermione Savigné-l’Évêque
Quatuor Hermione Savigné-l’Évêque samedi 25 juillet 2026.
Savigné-l’Évêque
Quatuor Hermione
eglise saint germain Savigné-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Concert quartuor Hermione Haydn Mendelssohn
Le quatuor Hermione composé de 2 violonistes, un altiste et un violoncelliste joureront une oeuvre de Haydn (op.20 n°4) et une oeuvre de Mendelssohn (op.44 n°3)
Entrées à libre participation
Plus d’informations sur quatuorhermione.com .
eglise saint germain Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire langlais.marcelg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hermione Haydn Mendelssohn Quartet Concert
L’événement Quatuor Hermione Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72
À voir aussi à Savigné-l'Évêque (Sarthe)
- Salon des Artistes & professionnels de la Fête Savigné-l’Évêque 8 novembre 2026