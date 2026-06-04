Salon des Artistes & professionnels de la Fête Savigné-l’Évêque dimanche 8 novembre 2026.

Savigné-l’Évêque

Salon des Artistes & professionnels de la Fête

Salle Michel Berger Savigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 11:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

30 Artistes & professionnels de la Fête présents pour proposer leurs prestations et vous aider à préparer votre saison 2027. Mini shows toute la journée

Rencontrez les acteurs de vos fêtes 2027 musiciens, artistes de variétés ,troupes de théâtre, groupes folkloriques, groupes dansants, artistes et compagnies de music-hall, magiciens, humoristes, clowns, fanfares, producteurs, sonorisateurs, présentateurs… .

Salle Michel Berger Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 92 38 36 fcf.udom@gmail.com

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English :

30 Artists & party professionals on hand to offer their services and help you prepare your 2027 season. Mini shows all day long

L’événement Salon des Artistes & professionnels de la Fête Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT72