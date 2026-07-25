Journées du Patrimoine Eglise Notre Dame des Marais La Ferté-Bernard
samedi 19 septembre 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Journées du Patrimoine Eglise Notre Dame des Marais
La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres et guidées, samedi et dimanche de 14h30 à 18h, départ de la visite toutes les heures à partir de 14h30 (dernier départ 16h30). Accès PMR .
La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Eglise Notre Dame des Marais La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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