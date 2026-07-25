Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Journées du Patrimoine Eglise Notre Dame des Marais

La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres et guidées, samedi et dimanche de 14h30 à 18h, départ de la visite toutes les heures à partir de 14h30 (dernier départ 16h30). Accès PMR .

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Eglise Notre Dame des Marais La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude