Informations pratiques

Prévelles

Journées du Patrimoine Église

Prévelles Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres. Accès PMR .

Prévelles 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 14 75

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Prévelles a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude