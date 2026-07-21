AGENDA · Prévelles
Journées du Patrimoine Maison du Potier Prévelles
samedi 19 septembre 2026 · Prévelles
Informations pratiques
Prévelles
Journées du Patrimoine Maison du Potier
Rue Louis Thuilans Prévelles Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres. Accès PMR partiel .
Rue Louis Thuilans Prévelles 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 14 75
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Maison du Potier Prévelles a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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