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AGENDA · Prévelles

Journées du Patrimoine Maison du Potier Prévelles

samedi 19 septembre 2026 · Prévelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Rue Louis Thuilans
Ville
72110 Prévelles
Département
Sarthe
Tarif

Prévelles

Journées du Patrimoine Maison du Potier

Rue Louis Thuilans Prévelles Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres. Accès PMR partiel   .

Rue Louis Thuilans Prévelles 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 14 75 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Maison du Potier Prévelles a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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