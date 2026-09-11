Journées du Patrimoine Eglise Saint-Girons Monein
samedi 19 septembre 2026 · Monein
Informations pratiques
Monein
Journées du Patrimoine Eglise Saint-Girons
Eglise Saint-Girons Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
11h et 15h Visite guidée de la plus grande église gothique du Béarn et de sa charpente. Découvrez l’église Saint-Girons, ses caractéristiques atypiques, son décor peint. Après avoir monté 72 marches, vous accédez à la majestueuse charpente entièrement réalisée en coeur de chêne. Durée 1h15.
17h Visite guidée flash de la charpente. Après avoir monté 72 marches, vous accédez à la majestueuse charpente entièrement réalisée en cœur de chêne. Ses dimensions impressionnantes, son ingénieux système d’assemblage et les techniques de construction employées il y a plus de cinq siècles en font une véritable œuvre d’art. Votre guide vous dévoilera les secrets de sa conception. Durée 45 minutes.
Réservation obligatoire. 19 places maximum pour chaque visite. 72 marches à monter. .
Eglise Saint-Girons Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
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English : Journées du Patrimoine Eglise Saint-Girons
L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint-Girons Monein a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Coeur de Béarn
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