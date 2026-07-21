AGENDA · Tresson
Journées du Patrimoine Église Saint Martin Tresson
samedi 19 septembre 2026 · Tresson
Informations pratiques
Tresson
Journées du Patrimoine Église Saint Martin
église Tresson Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres.
Non accessible aux PMR .
église Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 18 14
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Martin Tresson a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois
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