Informations pratiques

Tresson

Journées du Patrimoine Église Saint Martin

église Tresson Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres.

Non accessible aux PMR .

église Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 18 14

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Martin Tresson a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois