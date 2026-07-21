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AGENDA · Tresson

Journées du Patrimoine Église Saint Martin Tresson

samedi 19 septembre 2026 · Tresson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
église
Ville
72440 Tresson
Département
Sarthe
Tarif

Tresson

Journées du Patrimoine Église Saint Martin

église Tresson Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres.
Non accessible aux PMR   .

église Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 18 14 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Martin Tresson a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois

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