JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville
samedi 19 septembre 2026 · Merville
Informations pratiques
Merville
JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉGLISE SAINT-SATURNIN
ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Église Saint-Saturnin de Merville sera ouverte, éclairée et animée.
Durant le week-end, ce sera l’occasion de (re)découvrir ce patrimoine local, édifié entre 1825 et 1830, et d’admirer les œuvres réalisées dans le cadre du concours artistique organisé par l’association Les amis de Saint-Saturnin de Merville .
La remise des prix du concours artistique se tiendra dans l’église, dimanche à 18h. 0 .
ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
%C0 As part of European Heritage Days, the Saint-Saturnin Church in Merville will be open, illuminated, and hosting events.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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