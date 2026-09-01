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JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville

samedi 19 septembre 2026 · Merville

JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Ville
31330 Merville
Département
Haute-Garonne
Tarif
0 0 0 Tarif de base plein tarif

Merville

JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉGLISE SAINT-SATURNIN

ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Église Saint-Saturnin de Merville sera ouverte, éclairée et animée.
Durant le week-end, ce sera l’occasion de (re)découvrir ce patrimoine local, édifié entre 1825 et 1830, et d’admirer les œuvres réalisées dans le cadre du concours artistique organisé par l’association Les amis de Saint-Saturnin de Merville .

La remise des prix du concours artistique se tiendra dans l’église, dimanche à 18h. 0  .

ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  relais.associatif@merville31.fr

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, the Saint-Saturnin Church in Merville will be open, illuminated, and hosting events.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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