Informations pratiques

Merville

JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉGLISE SAINT-SATURNIN

ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Église Saint-Saturnin de Merville sera ouverte, éclairée et animée.

Durant le week-end, ce sera l’occasion de (re)découvrir ce patrimoine local, édifié entre 1825 et 1830, et d’admirer les œuvres réalisées dans le cadre du concours artistique organisé par l’association Les amis de Saint-Saturnin de Merville .

La remise des prix du concours artistique se tiendra dans l’église, dimanche à 18h. 0 .

ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, the Saint-Saturnin Church in Merville will be open, illuminated, and hosting events.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉGLISE SAINT-SATURNIN Merville a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE