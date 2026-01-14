JOURNEES DU PATRIMOINE EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION Palau-del-Vidre
JOURNEES DU PATRIMOINE EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION Palau-del-Vidre samedi 19 septembre 2026.
JOURNEES DU PATRIMOINE EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION
Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un très beau détour pour ceux qui prisent les visites confidentielles. Le trésor de l’église ne réside pas dans son architecture mais bel et bien dans son mobilier… A découvrir absolument ! Visites libres 10h-12h et 14h-17h.
.
Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A wonderful detour for those who prefer confidential visits. The church’s treasure lies not in its architecture, but in its furnishings… A must-see! Open house 10am-12pm and 2pm-5pm.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-01-14 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE