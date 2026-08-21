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AGENDA · Autrey-lès-Gray

Journées du Patrimoine Église St Didier église Autrey-lès-Gray

samedi 19 septembre 2026 · église · Autrey-lès-Gray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
église
Adresse
Église St Didier
Ville
70100 Autrey-lès-Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Autrey-lès-Gray

Journées du Patrimoine Église St Didier

église Église St Didier Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Situé en limite de Côte d’Or et de Haute-Saône, le village d’Autrey-les-Gray, a la chance de posséder la magnifique église prieurale St Didier, édifiée dans la période de transition entre roman et gothique (12è, 13è siècle), elle trahit l’influence bourguignonne.   .

église Église St Didier Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Journées du Patrimoine Église St Didier

L’événement Journées du Patrimoine Église St Didier Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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