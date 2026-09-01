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AGENDA · Louhans

Journées du patrimoine en Bresse bourguignonne Office de Tourisme Louhans-Châteaurenaud

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Louhans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
1 Place Saint-Jean
Ville
71500 Louhans
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Louhans-Châteaurenaud

Journées du patrimoine en Bresse bourguignonne

Office de Tourisme 1 Place Saint-Jean Louhans Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Vous trouverez quelques idées de visites en Bresse bourguignonne lors des journées du patrimoine dans le programme à télécharger prochainement.   .

Office de Tourisme 1 Place Saint-Jean Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02  info@bresse-bourguignonne.com

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English : Journées du patrimoine en Bresse bourguignonne

L’événement Journées du patrimoine en Bresse bourguignonne Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-08-31 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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