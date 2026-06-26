Les musicales de l’Hôtel-Dieu Rue du Capitaine Vic Louhans-Châteaurenaud
dimanche 27 septembre 2026 · Rue du Capitaine Vic · Louhans
Informations pratiques
Louhans-Châteaurenaud
Les musicales de l’Hôtel-Dieu
Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le Lons Flûtes Trio est né il y a une quinzaine d’années de complicité musicale entre Thierry Bellenoue, professeur de flûte au conservatoire de Lons-le-Saunier, et Maryline Bonin ainsi que Lilian Guillemeney, tous deux flûtistes amateurs mais non moins passionnés.
Abordant un programme s’étendant de la musique classique (Kuhlau, Bach, Beethoven, Devienne…) à la musique du XXe siècle (Castérède, Tomasi, Daudin-Clavaud, Lars Floe…),
Le Lons Flûtes Trio se veut éclectique et original, bousculant l’image stéréotypée que l’on peut se faire d’un trio de flûtes classique , en arborant de plus toute la famille des flûtes lors de leurs concerts, de la flûte basse au piccolo.
Il ne tient donc plus qu’à vous de venir les découvrir ! .
Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 35 11 83 phil.nicolas@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les musicales de l’Hôtel-Dieu
L’événement Les musicales de l’Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-06-26 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
À voir aussi à Louhans (Saône-et-Loire)
- Bress’Addict 2026 Place Saint-Jean Louhans 1 juillet 2026
- Bress’Addict 2026 Place Saint-Jean Louhans 1 juillet 2026
- Les Nuits Bressanes 2026 Stade de Bram Louhans 3 juillet 2026
- Visite guidée de la ville de Louhans Place Saint Jean Louhans 6 juillet 2026
- Ateliers créatifs d’été Musée des Beaux-Arts Louhans-Châteaurenaud 8 juillet 2026