Les musicales de l’Hôtel-Dieu Rue du Capitaine Vic Louhans-Châteaurenaud

Informations pratiques

Louhans-Châteaurenaud

Les musicales de l’Hôtel-Dieu

Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le Lons Flûtes Trio est né il y a une quinzaine d’années de complicité musicale entre Thierry Bellenoue, professeur de flûte au conservatoire de Lons-le-Saunier, et Maryline Bonin ainsi que Lilian Guillemeney, tous deux flûtistes amateurs mais non moins passionnés.

Abordant un programme s’étendant de la musique classique (Kuhlau, Bach, Beethoven, Devienne…) à la musique du XXe siècle (Castérède, Tomasi, Daudin-Clavaud, Lars Floe…),

Le Lons Flûtes Trio se veut éclectique et original, bousculant l’image stéréotypée que l’on peut se faire d’un trio de flûtes classique , en arborant de plus toute la famille des flûtes lors de leurs concerts, de la flûte basse au piccolo.

Il ne tient donc plus qu’à vous de venir les découvrir ! .

Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 35 11 83 phil.nicolas@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les musicales de l’Hôtel-Dieu

L’événement Les musicales de l’Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-06-26 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II