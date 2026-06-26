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Les musicales de l’Hôtel-Dieu Rue du Capitaine Vic Louhans-Châteaurenaud

dimanche 27 septembre 2026 · Rue du Capitaine Vic · Louhans

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue du Capitaine Vic
Adresse
Hôtel-Dieu
Ville
71500 Louhans
Département
Saône-et-Loire
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Louhans-Châteaurenaud

Les musicales de l’Hôtel-Dieu

Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Le Lons Flûtes Trio est né il y a une quinzaine d’années de complicité musicale entre Thierry Bellenoue, professeur de flûte au conservatoire de Lons-le-Saunier, et Maryline Bonin ainsi que Lilian Guillemeney, tous deux flûtistes amateurs mais non moins passionnés.
Abordant un programme s’étendant de la musique classique (Kuhlau, Bach, Beethoven, Devienne…) à la musique du XXe siècle (Castérède, Tomasi, Daudin-Clavaud, Lars Floe…),
Le Lons Flûtes Trio se veut éclectique et original, bousculant l’image stéréotypée que l’on peut se faire d’un trio de flûtes classique , en arborant de plus toute la famille des flûtes lors de leurs concerts, de la flûte basse au piccolo.
Il ne tient donc plus qu’à vous de venir les découvrir !   .

Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 35 11 83  phil.nicolas@wanadoo.fr

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English : Les musicales de l’Hôtel-Dieu

L’événement Les musicales de l’Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-06-26 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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