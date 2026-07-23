Festival Tous dans la rue Grande rue Louhans-Châteaurenaud

Informations pratiques

Louhans-Châteaurenaud

Festival Tous dans la rue

Grande rue Centre-Ville Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Tous dans la Rue est l’événement louhannais des arts de rue.

Sept spectacles, des déambulations musicales et une buvette associative sont au rendez-vous.

Retrouvez une épopée grecque, des poules funambules, des chansons françaises, des caddies, des sportifs désopilants, une performance équestre, un chevalier en slip et une histoire du théâtre.

Une belle occasion de rire, d’être surpris, d’être émerveillé et surtout de passer un bon moment ! .

Grande rue Centre-Ville Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 75 10 culture@louhans-chateaurenaud.fr

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English : Festival Tous dans la rue

L’événement Festival Tous dans la rue Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-07-23 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II