Festival Tous dans la rue Grande rue Louhans-Châteaurenaud
vendredi 28 août 2026 · Grande rue · Louhans
Informations pratiques
Louhans-Châteaurenaud
Festival Tous dans la rue
Grande rue Centre-Ville Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Tous dans la Rue est l’événement louhannais des arts de rue.
Sept spectacles, des déambulations musicales et une buvette associative sont au rendez-vous.
Retrouvez une épopée grecque, des poules funambules, des chansons françaises, des caddies, des sportifs désopilants, une performance équestre, un chevalier en slip et une histoire du théâtre.
Une belle occasion de rire, d’être surpris, d’être émerveillé et surtout de passer un bon moment ! .
Grande rue Centre-Ville Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 75 10 culture@louhans-chateaurenaud.fr
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English : Festival Tous dans la rue
L’événement Festival Tous dans la rue Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-07-23 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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