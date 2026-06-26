Fête du Musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie Louhans-Châteaurenaud

Louhans-Châteaurenaud

Fête du Musée de l’imprimerie

Musée de l’imprimerie 29 Rue des Dodanes Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-14

À l’occasion des 40 ans du musée de l’Imprimerie de Louhans, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne propose trois journées d’animations, de découvertes et de rencontres autour des savoir-faire de l’imprimerie. Cet événement marque également une étape importante avant la fermeture temporaire du musée pour travaux.

Visite libre du musée et visite guidée à 10h et à 11h.

Démonstrations et impressions du jour Tout au long de la journée, découvrez les techniques d’impression traditionnelles et repartez avec vos créations

Impression d’une carte sur la réplique de la presse de Gutenberg

Impression d’une affiche abécédaire et/ ou d’une affiche souvenir du musée à l’aide d’une presse à épreuve

Impression d’une carte souvenir sur la presse Boston de 1888

Chaque après-midi, place à la création ! Ateliers en continu de 14h à 17h.

Mercredi 12 août Papier, tampons et caractères

Créez votre marque-page à partir de caractères typographiques, tampons et vignettes du musée

Fabriquez votre propre feuille de papier

Jeudi 13 août Caractères et affiches

Transforme une lettre typographique en véritable tableau décoratif

Crée ton affiche publicitaire à l’ancienne avec caractères, ornements et encres d’imprimerie

Vendredi 14 août Nature imprimée

Compose un tableau végétal inspiré de la nature et des techniques d’impression

Réalise un marque-page personnalisé à partir des trésors de l’imprimerie

Vendredi 14 août à 19h L’imprimerie à la bonne franquette

Pour cette soirée anniversaire, les bénévoles imprimeurs vous ouvrent les portes du musée et vous invitent à partager un moment convivial autour des presses et des savoir-faire qui font l’âme du lieu.

À cette occasion, trois figures emblématiques du musée seront présentes pour évoquer souvenirs, anecdotes et passion de l’imprimerie

Claude Barbier, bénévole et imprimeur historique du musée ;

Pierre Gauthey, bénévole emblématique et imprimeur passionné ;

Dominique Rivière, conservateur du musée de l’Imprimerie pendant plus de trente ans.

Une rencontre chaleureuse pour célébrer quarante années d’histoire, de transmission et de patrimoine vivant.

Réservation via HelloAsso

L’atelier des Beaux-Arts

À l’occasion de la Fête du Musée, le service culturel de la Ville de Louhans investit la salle des Archives du Musée de l’Imprimerie pour vous faire découvrir les collections du Musée des Beaux-Arts.

Chaque après-midi, laissez-vous guider à la rencontre d’une sélection d’œuvres et participez à des ateliers flash pour vous initier aux arts picturaux.

Animations en continu de 14h à 17h. .

Musée de l’imprimerie 29 Rue des Dodanes Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Fête du Musée de l’imprimerie

L’événement Fête du Musée de l’imprimerie Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)