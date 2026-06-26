Fête du Musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie Louhans-Châteaurenaud
Fête du Musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie Louhans-Châteaurenaud mercredi 12 août 2026.
Louhans-Châteaurenaud
Fête du Musée de l’imprimerie
Musée de l’imprimerie 29 Rue des Dodanes Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-14
À l’occasion des 40 ans du musée de l’Imprimerie de Louhans, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne propose trois journées d’animations, de découvertes et de rencontres autour des savoir-faire de l’imprimerie. Cet événement marque également une étape importante avant la fermeture temporaire du musée pour travaux.
Visite libre du musée et visite guidée à 10h et à 11h.
Démonstrations et impressions du jour Tout au long de la journée, découvrez les techniques d’impression traditionnelles et repartez avec vos créations
Impression d’une carte sur la réplique de la presse de Gutenberg
Impression d’une affiche abécédaire et/ ou d’une affiche souvenir du musée à l’aide d’une presse à épreuve
Impression d’une carte souvenir sur la presse Boston de 1888
Chaque après-midi, place à la création ! Ateliers en continu de 14h à 17h.
Mercredi 12 août Papier, tampons et caractères
Créez votre marque-page à partir de caractères typographiques, tampons et vignettes du musée
Fabriquez votre propre feuille de papier
Jeudi 13 août Caractères et affiches
Transforme une lettre typographique en véritable tableau décoratif
Crée ton affiche publicitaire à l’ancienne avec caractères, ornements et encres d’imprimerie
Vendredi 14 août Nature imprimée
Compose un tableau végétal inspiré de la nature et des techniques d’impression
Réalise un marque-page personnalisé à partir des trésors de l’imprimerie
Vendredi 14 août à 19h L’imprimerie à la bonne franquette
Pour cette soirée anniversaire, les bénévoles imprimeurs vous ouvrent les portes du musée et vous invitent à partager un moment convivial autour des presses et des savoir-faire qui font l’âme du lieu.
À cette occasion, trois figures emblématiques du musée seront présentes pour évoquer souvenirs, anecdotes et passion de l’imprimerie
Claude Barbier, bénévole et imprimeur historique du musée ;
Pierre Gauthey, bénévole emblématique et imprimeur passionné ;
Dominique Rivière, conservateur du musée de l’Imprimerie pendant plus de trente ans.
Une rencontre chaleureuse pour célébrer quarante années d’histoire, de transmission et de patrimoine vivant.
Réservation via HelloAsso
L’atelier des Beaux-Arts
À l’occasion de la Fête du Musée, le service culturel de la Ville de Louhans investit la salle des Archives du Musée de l’Imprimerie pour vous faire découvrir les collections du Musée des Beaux-Arts.
Chaque après-midi, laissez-vous guider à la rencontre d’une sélection d’œuvres et participez à des ateliers flash pour vous initier aux arts picturaux.
Animations en continu de 14h à 17h. .
Musée de l’imprimerie 29 Rue des Dodanes Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : Fête du Musée de l’imprimerie
L’événement Fête du Musée de l’imprimerie Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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