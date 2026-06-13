Garçon, la note Mellis and the Swing Lovers au Restaurant du Port Restaurant du Port Louhans mercredi 26 août 2026.

Louhans

Garçon, la note Mellis and the Swing Lovers au Restaurant du Port

Restaurant du Port 1, rue du port Louhans Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:30:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Mellis and the Swing Lovers (chanson swing). Mellis and The Swing Lovers vous propose un concert plein de charme, de joie et d’élégance avec un répertoire vivant aux couleurs du swing, de la chanson française et du jazz américain, dans une ambiance rétro. .

Restaurant du Port 1, rue du port Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 45 10 68 restaurantduportlouhans@gmail.com

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English : Garçon, la note Mellis and the Swing Lovers au Restaurant du Port

L’événement Garçon, la note Mellis and the Swing Lovers au Restaurant du Port Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II