Visite guidée sur les pas des résistants Monument aux morts Louhans mardi 21 juillet 2026.

Louhans

Visite guidée sur les pas des résistants

Monument aux morts Avenue du 8 Mai 1945 Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Visite guidée sur les pas des résistants louhannais à l’heure du couvre-feu par Michel Debost. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de la Bresse bourguignonne Bureau de Louhans-Châteaurenaud. .

Monument aux morts Avenue du 8 Mai 1945 Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visite guidée sur les pas des résistants

L’événement Visite guidée sur les pas des résistants Louhans a été mis à jour le 2026-06-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II