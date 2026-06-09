Visite guidée sur les pas des résistants Monument aux morts Louhans
Visite guidée sur les pas des résistants Monument aux morts Louhans mardi 21 juillet 2026.
Louhans
Visite guidée sur les pas des résistants
Monument aux morts Avenue du 8 Mai 1945 Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18
Visite guidée sur les pas des résistants louhannais à l’heure du couvre-feu par Michel Debost. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de la Bresse bourguignonne Bureau de Louhans-Châteaurenaud. .
Monument aux morts Avenue du 8 Mai 1945 Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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English : Visite guidée sur les pas des résistants
L’événement Visite guidée sur les pas des résistants Louhans a été mis à jour le 2026-06-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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