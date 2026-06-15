Visite guidée nocturne de la ville Rue du Capitaine Vic Louhans
Visite guidée nocturne de la ville Rue du Capitaine Vic Louhans jeudi 30 juillet 2026.
Louhans
Visite guidée nocturne de la ville
Rue du Capitaine Vic Centre Ville Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20
Dans le cadre de Bress’Addict animez votre été avec l’office de tourisme. Lorsque la nuit tombe et que le calme s’installe, c’est toujours agréable de parcourir la ville. Les jeux de lumière mettent en avant les différents bâtiments qui se dévoilent sous une nouvelle facette. Laissez-vous guider à travers la cité médiévale et les quartiers alentours pour connaître l’histoire de la Cité agréable au bord de l’eau .
Nombre limité de places. Réservation obligatoire. .
Rue du Capitaine Vic Centre Ville Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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English : Visite guidée nocturne de la ville
L’événement Visite guidée nocturne de la ville Louhans a été mis à jour le 2026-06-15 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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