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Visite guidée nocturne de la ville Rue du Capitaine Vic Louhans

Visite guidée nocturne de la ville Rue du Capitaine Vic Louhans jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Rue du Capitaine Vic

Adresse : Centre Ville

Ville : 71500 Louhans

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Louhans

Visite guidée nocturne de la ville

Rue du Capitaine Vic Centre Ville Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

Dans le cadre de Bress’Addict animez votre été avec l’office de tourisme. Lorsque la nuit tombe et que le calme s’installe, c’est toujours agréable de parcourir la ville. Les jeux de lumière mettent en avant les différents bâtiments qui se dévoilent sous une nouvelle facette. Laissez-vous guider à travers la cité médiévale et les quartiers alentours pour connaître l’histoire de la Cité agréable au bord de l’eau .
Nombre limité de places. Réservation obligatoire.   .

Rue du Capitaine Vic Centre Ville Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02  info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visite guidée nocturne de la ville

L’événement Visite guidée nocturne de la ville Louhans a été mis à jour le 2026-06-15 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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