Visite guidée nocturne de la ville Rue du Capitaine Vic Louhans

Louhans

Visite guidée nocturne de la ville

Rue du Capitaine Vic Centre Ville Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

Dans le cadre de Bress’Addict animez votre été avec l’office de tourisme. Lorsque la nuit tombe et que le calme s’installe, c’est toujours agréable de parcourir la ville. Les jeux de lumière mettent en avant les différents bâtiments qui se dévoilent sous une nouvelle facette. Laissez-vous guider à travers la cité médiévale et les quartiers alentours pour connaître l’histoire de la Cité agréable au bord de l’eau .

Nombre limité de places. Réservation obligatoire. .

Rue du Capitaine Vic Centre Ville Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visite guidée nocturne de la ville

L’événement Visite guidée nocturne de la ville Louhans a été mis à jour le 2026-06-15 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II