Visites insolites visite du Musée de l’Ours Musée de l’Ours Louhans

Louhans

Visites insolites visite du Musée de l’Ours

Musée de l’Ours 452A, rue des écoles Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Visites insolites de l’Office de Tourisme Musée de l’ours. Parcours insolite dans le monde de l’ours Même si vous pensez tout savoir sur l’ours, vous allez découvrir et apprendre de nouvelles histoires ! Après la visite du musée, les visiteurs seront amenés à découvrir 10 expositions à l’extérieur avant de pouvoir échanger autour d’un goûter.

Nombre de places limité Réservation obligatoire .

Musée de l’Ours 452A, rue des écoles Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites insolites visite du Musée de l’Ours

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