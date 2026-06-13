Visites insolites visite du Musée de l’Ours Musée de l’Ours Louhans
Visites insolites visite du Musée de l’Ours Musée de l’Ours Louhans jeudi 23 juillet 2026.
Louhans
Visites insolites visite du Musée de l’Ours
Musée de l’Ours 452A, rue des écoles Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Visites insolites de l’Office de Tourisme Musée de l’ours. Parcours insolite dans le monde de l’ours Même si vous pensez tout savoir sur l’ours, vous allez découvrir et apprendre de nouvelles histoires ! Après la visite du musée, les visiteurs seront amenés à découvrir 10 expositions à l’extérieur avant de pouvoir échanger autour d’un goûter.
Nombre de places limité Réservation obligatoire .
Musée de l’Ours 452A, rue des écoles Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visites insolites visite du Musée de l’Ours Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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