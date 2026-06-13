Visites insolites Atelier des arcades Christa Atelier des Arcades Louhans
Visites insolites Atelier des arcades Christa Atelier des Arcades Louhans jeudi 23 juillet 2026.
Louhans
Visites insolites Atelier des arcades
Christa Atelier des Arcades 26, grande rue Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Visites insolites de l’Office de Tourisme Atelier des arcades. Soirée Apéro dessin L’objectif est de partager un moment créatif et convivial autour d’un verre. Chaque personne réalisera une production plastique sur place accompagnée pas à pas par Christa, artiste plasticienne, dans son lieu de création et d’exposition. Matériel compris et verre de l’amitié offert.
Nombre de places limité Réservation obligatoire .
Christa Atelier des Arcades 26, grande rue Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visites insolites Atelier des arcades Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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