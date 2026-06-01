Fête du Poulet de Bresse Grande Rue Louhans
Fête du Poulet de Bresse Grande Rue Louhans samedi 25 juillet 2026.
Louhans
Fête du Poulet de Bresse
Grande Rue Arcades Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Fête du Poulet de Bresse. Animations dans l’après-midi et repas dansant à partir de 19h sous les arcades avec un menu volaille de Bresse (sur réservation) organisé par le Rugby Club de Louhans. .
Grande Rue Arcades Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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English : Fête du Poulet de Bresse
L’événement Fête du Poulet de Bresse Louhans a été mis à jour le 2026-06-01 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71
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