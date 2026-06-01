Fête du Poulet de Bresse Grande Rue Louhans

Louhans

Fête du Poulet de Bresse

Grande Rue Arcades Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Fête du Poulet de Bresse. Animations dans l’après-midi et repas dansant à partir de 19h sous les arcades avec un menu volaille de Bresse (sur réservation) organisé par le Rugby Club de Louhans. .

Grande Rue Arcades Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Fête du Poulet de Bresse

L’événement Fête du Poulet de Bresse Louhans a été mis à jour le 2026-06-01 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71