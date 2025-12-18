En famille au musée à la Une ! Musée de l’imprimerie Louhans

En famille au musée à la Une !

Musée de l’imprimerie 29, rue des Dodânes Louhans Saône-et-Loire

Plongez dans l’univers de la presse et découvrez comment se fabrique une “une” de journal. Après une visite ludique pour comprendre les codes et les secrets des grandes premières pages, les familles passent à l’atelier pour créer leur propre “une” choisir un titre accrocheur, organiser les articles, ajouter une image… et repartir avec une petite œuvre journalistique originale !

Pour les enfants à partir de 6 ans. .

Musée de l’imprimerie 29, rue des Dodânes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

