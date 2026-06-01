Fête de la musique Grande Rue Louhans

Louhans

Fête de la musique

Grande Rue Centre ville Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le temps d’une soirée, la musique investit les rues de Louhans-Châteaurenaud !

Au détour des arcades et des places, venez découvrir des groupes aux univers variés, profitez des live comptoirs proposés par les cafés et restaurants, et vibrez devant la scène municipale animée tout au long de la soirée.

Rock, variété, accordéon, pop ou encore reprises incontournables… il y en aura pour tous les goûts ! .

Grande Rue Centre ville Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 75 10 hotel-dieu@louhans-chateaurenaud.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)