Fête de la musique Grande Rue Louhans
Fête de la musique Grande Rue Louhans dimanche 21 juin 2026.
Louhans
Fête de la musique
Grande Rue Centre ville Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le temps d’une soirée, la musique investit les rues de Louhans-Châteaurenaud !
Au détour des arcades et des places, venez découvrir des groupes aux univers variés, profitez des live comptoirs proposés par les cafés et restaurants, et vibrez devant la scène municipale animée tout au long de la soirée.
Rock, variété, accordéon, pop ou encore reprises incontournables… il y en aura pour tous les goûts ! .
Grande Rue Centre ville Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 75 10 hotel-dieu@louhans-chateaurenaud.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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