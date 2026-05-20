La nocturne du Musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie Louhans
La nocturne du Musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie Louhans jeudi 16 juillet 2026.
Louhans
La nocturne du Musée de l’imprimerie
Musée de l’imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Une visite immersive à la lumière d’une lanterne. Plongez dans une expérience insolite en découvrant le musée en soirée.
Dans cette ambiance intimiste, les machines, les lettres et les espaces prennent une toute autre dimension, entre ombres et mystères. Une visite immersive qui invite à redécouvrir le patrimoine autrement, entre silence, curiosité et imagination. .
Musée de l’imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : La nocturne du Musée de l’imprimerie
L’événement La nocturne du Musée de l’imprimerie Louhans a été mis à jour le 2026-05-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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