La nocturne du Musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie Louhans

Louhans

La nocturne du Musée de l’imprimerie

Musée de l’imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Une visite immersive à la lumière d’une lanterne. Plongez dans une expérience insolite en découvrant le musée en soirée.

Dans cette ambiance intimiste, les machines, les lettres et les espaces prennent une toute autre dimension, entre ombres et mystères. Une visite immersive qui invite à redécouvrir le patrimoine autrement, entre silence, curiosité et imagination. .

Musée de l’imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : La nocturne du Musée de l’imprimerie

L’événement La nocturne du Musée de l’imprimerie Louhans a été mis à jour le 2026-05-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II