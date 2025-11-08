Les Nuits Bressanes 2026 Stade de Bram Louhans

Les Nuits Bressanes 2026

Stade de Bram Montée Saint Claude Louhans Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Le stade de Bram accueille depuis 2012, le festival des Nuits Bressanes. Se produiront sur scène en 2026, Christophe Maé le 03/07/2026. Les autres artistes seront annoncés rapidement. Plus d’informations sur notre site web. Restez connectés! .

Stade de Bram Montée Saint Claude Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 50 08 emilie@lesnuitsbressanes.fr

