Visite guidée de la ville de Louhans Place Saint Jean Louhans lundi 6 juillet 2026.

Louhans

Visite guidée de la ville de Louhans

Place Saint Jean Office de Tourisme Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Dans le cadre de Bress’Addict animez votre été avec l’office de tourisme. Venez découvrir l’histoire de la Cité Médiévale de Louhans. Parcourez les pavés, découvrez les maisons à arcades et l’église et vous serez sous le charme de ce Site remarquable au bord de l’eau . .

Place Saint Jean Office de Tourisme Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visite guidée de la ville de Louhans

L’événement Visite guidée de la ville de Louhans Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II