Bress’Addict 2026 Place Saint-Jean Louhans

Place Saint-Jean Office de Tourisme Louhans Saône-et-Loire

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

2026-07-01

Bress’Addict ! , qu’est que c’est ?

C’est le programme d’animations estivales élaboré par l’Office de Tourisme de la Bresse bourguignonne. Si vous ne connaissez pas encore nos pépites , c’est l’occasion de venir les découvrir.

Durant tout l’été, l’Office de Tourisme vous propose des visites insolites et gourmandes, des concerts avec une programmation musicale variée, des visites guidées. C’est plus d’une cinquantaine de rendez-vous qui sont prévus tout au long de l’été.

Bref, de nombreuses surprises vous attendent et chacun pourra piocher des idées en fonction de ses envies.

Les Mardis Gourmands vous emmènent à la rencontre des producteurs locaux, les Jeudis Insolites vous dévoilent les sites d’une manière originale et Garçon, la Note ! vous propose le concept 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne.

Alors nous espérons que les locaux comme les touristes puissent trouver des petits moments de bonheur inoubliables durant l’été. Programmation à venir. .

Place Saint-Jean Office de Tourisme Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

