Tours et détours dans le monde de l’ours Musée de l’ours Louhans

Louhans

Tours et détours dans le monde de l’ours

Musée de l’ours 452 A rue des Ecoles Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Journées du patrimoine de pays 2026. Tours et détours dans le monde de l’ours au musée de l’ours. Visite du musée et parcours à la découverte de l’ours. .

Musée de l’ours 452 A rue des Ecoles Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 03 13 97 veronique.reymondon@orange.fr

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English : Tours et détours dans le monde de l’ours

L’événement Tours et détours dans le monde de l’ours Louhans a été mis à jour le 2026-05-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II