Tours et détours dans le monde de l’ours Musée de l’ours Louhans
Tours et détours dans le monde de l’ours Musée de l’ours Louhans samedi 27 juin 2026.
Louhans
Tours et détours dans le monde de l’ours
Musée de l’ours 452 A rue des Ecoles Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Journées du patrimoine de pays 2026. Tours et détours dans le monde de l’ours au musée de l’ours. Visite du musée et parcours à la découverte de l’ours. .
Musée de l’ours 452 A rue des Ecoles Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 03 13 97 veronique.reymondon@orange.fr
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English : Tours et détours dans le monde de l’ours
L’événement Tours et détours dans le monde de l’ours Louhans a été mis à jour le 2026-05-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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