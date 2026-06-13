Visites insolites Atelier des arcades Christa Atelier des Arcades Louhans

Louhans

Visites insolites Atelier des arcades

Christa Atelier des Arcades 26, grande rue Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22

Visites insolites de l’Office de Tourisme Atelier des arcades. Après-midi goûter peinture/dessin À destination des enfants, l’objectif est de partager un moment créatif et convivial. Chaque enfant réalisera une production plastique sur place accompagnée pas à pas par Christa, artiste plasticienne, dans son lieu de création et d’exposition. Matériel compris et goûter corniotte/grenadine offert.

Nombre de places limité Réservation obligatoire .

Christa Atelier des Arcades 26, grande rue Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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L’événement Visites insolites Atelier des arcades Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II