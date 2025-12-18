En famille au musée Marque ta page ! Musée de l’imprimerie Louhans

En famille au musée Marque ta page !

Musée de l’imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-08-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-10

Un livre à la main ? Rien de mieux qu’un marque-page unique pour l’accompagner ! Dans cet atelier créatif, les enfants choisissent des belles lettres typographiques et les utilisent comme tampon pour décorer leur marque page. Une activité ludique, artistique et personnalisée à emporter chez soi.

Pour les enfants dès 6 ans. .

Musée de l’imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

