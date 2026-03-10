Salon du livre Salle de la Grenette Louhans
Salon du livre Salle de la Grenette Louhans samedi 6 juin 2026.
Louhans
Salon du livre
Salle de la Grenette Rue de la Grenette Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Salon du livre. Une quarantaine d’auteurs seront présents. Pierre Jaillet exposera des maquettes de train, tacot, fusée, coffrets trains Hornby de collection. Petite restauration sur place et buvette. .
Salle de la Grenette Rue de la Grenette Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 04 77 maurice.rameau@wanadoo.fr
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English : Salon du livre
L’événement Salon du livre Louhans a été mis à jour le 2026-05-14 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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