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Salon du livre Salle de la Grenette Louhans

Salon du livre Salle de la Grenette Louhans samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle de la Grenette

Adresse : Rue de la Grenette

Ville : 71500 Louhans

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Louhans

Salon du livre

Salle de la Grenette Rue de la Grenette Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Salon du livre. Une quarantaine d’auteurs seront présents. Pierre Jaillet exposera des maquettes de train, tacot, fusée, coffrets trains Hornby de collection. Petite restauration sur place et buvette.   .

Salle de la Grenette Rue de la Grenette Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 04 77  maurice.rameau@wanadoo.fr

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Louhans a été mis à jour le 2026-05-14 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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