Salon du livre Salle de la Grenette Louhans

Louhans

Salon du livre

Salle de la Grenette Rue de la Grenette Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Salon du livre. Une quarantaine d’auteurs seront présents. Pierre Jaillet exposera des maquettes de train, tacot, fusée, coffrets trains Hornby de collection. Petite restauration sur place et buvette. .

Salle de la Grenette Rue de la Grenette Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 04 77 maurice.rameau@wanadoo.fr

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Louhans a été mis à jour le 2026-05-14 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II