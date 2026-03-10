Les musicales de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu de Louhans-Châteaurenaud Louhans

Louhans

Les musicales de l’Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu de Louhans-Châteaurenaud 3, rue du Capitaine Vic Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Communiquant sur scène leur complicité musicale, ces deux personnalités attachantes, font de l’Alter-Duo une formation unique, tant dans ses objectifs (faire découvrir les sonorités et le répertoire de la contrebasse) que lors de ses prestations (interactions avec le public, anecdotes musicologiques…). Autonome techniquement, le duo est un des rares ensembles qui se déplace avec son propre piano à queue, créant l’étonnement et la curiosité lors de ses installations. Mozart Schubert, Vivaldi… .

Hôtel-Dieu de Louhans-Châteaurenaud 3, rue du Capitaine Vic Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 35 11 83 phil.nicolas@wanadoo.fr

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English : Les musicales de l’Hôtel-Dieu

L’événement Les musicales de l’Hôtel-Dieu Louhans a été mis à jour le 2026-05-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II