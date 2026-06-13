Visites Gourmandes La Chèvrerie louhannaise La Chèvrerie louhannaise Louhans
Visites Gourmandes La Chèvrerie louhannaise La Chèvrerie louhannaise Louhans mercredi 22 juillet 2026.
Louhans
Visites Gourmandes La Chèvrerie louhannaise
La Chèvrerie louhannaise 26, rue de Brenet Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme La Chèvrerie louhannaise. Au cœur du troupeau, Immersion paysanne et dégustation Pour les amateurs de fromages, nous vous proposons une visite de la chèvrerie, rentrée des chèvres du parc à la ferme, découverte de la traite et dégustation et vente de fromages fermiers fabriqués sur place. Un moment de partage, de transmission, et d’authenticité au cœur de la vie paysanne.
Nombre de places limitées Réservation obligatoire .
La Chèvrerie louhannaise 26, rue de Brenet Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites Gourmandes La Chèvrerie louhannaise
L’événement Visites Gourmandes La Chèvrerie louhannaise Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
À voir aussi à Louhans (Saône-et-Loire)
- Fête de la musique Grande Rue Louhans 21 juin 2026
- Tours et détours dans le monde de l’ours Musée de l’ours Louhans 27 juin 2026
- Bress’Addict 2026 Place Saint-Jean Louhans 1 juillet 2026
- Bress’Addict 2026 Place Saint-Jean Louhans 1 juillet 2026
- Les Nuits Bressanes 2026 Stade de Bram Louhans 3 juillet 2026