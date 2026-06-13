Visites Gourmandes La Chèvrerie louhannaise La Chèvrerie louhannaise Louhans

Louhans

Visites Gourmandes La Chèvrerie louhannaise

La Chèvrerie louhannaise 26, rue de Brenet Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme La Chèvrerie louhannaise. Au cœur du troupeau, Immersion paysanne et dégustation Pour les amateurs de fromages, nous vous proposons une visite de la chèvrerie, rentrée des chèvres du parc à la ferme, découverte de la traite et dégustation et vente de fromages fermiers fabriqués sur place. Un moment de partage, de transmission, et d’authenticité au cœur de la vie paysanne.

Nombre de places limitées Réservation obligatoire .

La Chèvrerie louhannaise 26, rue de Brenet Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes La Chèvrerie louhannaise

L’événement Visites Gourmandes La Chèvrerie louhannaise Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II