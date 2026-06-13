Garçon, la note Zorito à La Poularde La Poularde Louhans
Garçon, la note Zorito à La Poularde La Poularde Louhans vendredi 24 juillet 2026.
Louhans
Garçon, la note Zorito à La Poularde
La Poularde 5, rue du Jura Louhans Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Zorito (variété française). Zorito est un duo d’anti-héros oscillant entre tension et tendresse. Entre chanson, pop alternative, et couleurs jazz, le duo trace une ligne singulière. Ils ne cherchent ni à plaire, ni à ressembler Ils cherchent à dire. Avec panache, mais sans cape. .
La Poularde 5, rue du Jura Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 03 06 lapoularde@wanadoo.fr
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English : Garçon, la note Zorito à La Poularde
L’événement Garçon, la note Zorito à La Poularde Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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