En famille au musée L'écriture toute une histoire Musée de l'imprimerie Louhans lundi 3 août 2026.
Musée de l’imprimerie 29 rue des Dôdanes Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 6 EUR
Début : 2026-08-03 14:30:00
fin : 2026-08-03 16:00:00
2026-08-03
Comment les hommes ont-ils inventé l’écriture ? Des premiers signes gravés aux alphabets d’aujourd’hui, découvrez cette grande aventure à travers une visite ludique. Puis place à la création chaque enfant imagine et décore son propre alphabet artistique, un souvenir unique à rapporter à la maison. Dès 6 ans. .
Musée de l’imprimerie 29 rue des Dôdanes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
