En famille au musée L’écriture toute une histoire Musée de l’imprimerie Louhans

En famille au musée L’écriture toute une histoire

Musée de l’imprimerie 29 rue des Dôdanes Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:30:00

fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Comment les hommes ont-ils inventé l’écriture ? Des premiers signes gravés aux alphabets d’aujourd’hui, découvrez cette grande aventure à travers une visite ludique. Puis place à la création chaque enfant imagine et décore son propre alphabet artistique, un souvenir unique à rapporter à la maison. Dès 6 ans. .

Musée de l’imprimerie 29 rue des Dôdanes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

L’événement En famille au musée L’écriture toute une histoire Louhans a été mis à jour le 2025-12-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)