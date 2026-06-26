Les musicales de l’Hôtel-Dieu Rue du Capitaine Vic Louhans-Châteaurenaud

Informations pratiques

Louhans-Châteaurenaud

Les musicales de l’Hôtel-Dieu

Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Gitché Manito est un quartet de jazz manouche et de chanson swing basé en Bourgogne.

Composé de deux guitares, un violon, une contrebasse et quatre voix, le groupe navigue avec aisance entre swing, jazz manouche, musique de l’Est, valse, chanson et poésie.

Leurs quatre voix rendent aussi bien hommage à la musique des années 30 qu’aux poètes de ces deux derniers siècles.

Avec une énergie communicative, un son authentique, Gitché Manito vous immerge dans l’univers fascinant du jazz manouche et de la poésie chantée ! Le quartet a su séduire la scène locale bourguignonne. .

Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 35 11 83 phil.nicolas@wanadoo.fr

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English : Les musicales de l’Hôtel-Dieu

L’événement Les musicales de l’Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-06-26 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II