Les musicales de l’Hôtel-Dieu Rue du Capitaine Vic Louhans-Châteaurenaud
samedi 26 septembre 2026 · Rue du Capitaine Vic · Louhans
Informations pratiques
Louhans-Châteaurenaud
Les musicales de l’Hôtel-Dieu
Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Gitché Manito est un quartet de jazz manouche et de chanson swing basé en Bourgogne.
Composé de deux guitares, un violon, une contrebasse et quatre voix, le groupe navigue avec aisance entre swing, jazz manouche, musique de l’Est, valse, chanson et poésie.
Leurs quatre voix rendent aussi bien hommage à la musique des années 30 qu’aux poètes de ces deux derniers siècles.
Avec une énergie communicative, un son authentique, Gitché Manito vous immerge dans l’univers fascinant du jazz manouche et de la poésie chantée ! Le quartet a su séduire la scène locale bourguignonne. .
Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 35 11 83 phil.nicolas@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les musicales de l’Hôtel-Dieu
L’événement Les musicales de l’Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-06-26 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
À voir aussi à Louhans (Saône-et-Loire)
- Bress’Addict 2026 Place Saint-Jean Louhans 1 juillet 2026
- Bress’Addict 2026 Place Saint-Jean Louhans 1 juillet 2026
- Les Nuits Bressanes 2026 Stade de Bram Louhans 3 juillet 2026
- Visite guidée de la ville de Louhans Place Saint Jean Louhans 6 juillet 2026
- Ateliers créatifs d’été Musée des Beaux-Arts Louhans-Châteaurenaud 8 juillet 2026