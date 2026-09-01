Journées du Patrimoine expo photo, la beauté de la biodiversité dans nos jardins Maison de Quartier de Welferding Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Journées du Patrimoine expo photo, la beauté de la biodiversité dans nos jardins

Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Syndicat des Arboriculteurs de Sarreguemines-Welferding organise une exposition des plus belles photos prises dans le cadre d’un concours de jardin.

En parallèle sont exposés l’alambic traditionnel et d’autres équipements d’arboriculture.

Les potagers et les vergers font partie du patrimoine de notre région, mais ils sont de plus en plus remplacés par des pelouses tondues ras et des surfaces pavées. Or, il devient de plus en plus important d’offrir des habitats proches de la nature aux espèces animales et végétales indigènes, même dans nos jardins.

Dans notre exposition, nous montrons à quel point la biodiversité peut être belle et nous souhaitons ainsi encourager à redonner aux jardins un aspect plus naturel.

Inauguration de l’exposition vendredi 18/09 à 18h.Tout public

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Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est kristof.aderhold@sfr.fr

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English :

The Sarreguemines-Welferding Arborists’ Association is organizing an exhibition of the best photos taken as part of a garden contest.

Also on display are a traditional still and other arboriculture equipment.

Vegetable gardens and orchards are part of our region’s heritage, but they are increasingly being replaced by closely mowed lawns and paved areas. However, it is becoming increasingly important to provide habitats that are close to nature for native animal and plant species, even in our gardens.

In our exhibition, we show just how beautiful biodiversity can be, and we hope to encourage people to restore a more natural look to their gardens.

Exhibition opening on Friday, September 18, at 6:00 p.m.

L’événement Journées du Patrimoine expo photo, la beauté de la biodiversité dans nos jardins Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES