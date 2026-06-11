Journées du Patrimoine | Exposition Chemins d’Amour Oeuvres de Michel Ciry Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu samedi 19 septembre 2026.

Eu

Journées du Patrimoine | Exposition Chemins d’Amour Oeuvres de Michel Ciry

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans l’écrin patrimonial de la Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 0’Toole d’Eu, les œuvres de Michel Ciry invitent à une réflexion sur les liens qui fondent l’existence humaine amour, amitié, fraternité, compassion, pardon et espérance. À travers des figures bibliques et mythologiques, l’artiste qui se qualifiait lui-même de peintre de l’amour explore notre rapport à l’autre, notre fidélité dans l’épreuve et la lumière qui peut naître de notre résilience face à l’adversité.

Gratuit Sans réservation. .

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 33 96 79

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English : Journées du Patrimoine | Exposition Chemins d’Amour Oeuvres de Michel Ciry

L’événement Journées du Patrimoine | Exposition Chemins d’Amour Oeuvres de Michel Ciry Eu a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers