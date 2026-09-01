Informations pratiques

Mers-les-Bains

Journées du Patrimoine | Exposition ferroviaire

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition en photos sur l’évolution de la gare du Tréport-Mers La gare du Tréport-Mers, souvenirs d’hier, regards sur demain et sur les 90 ans des congés payés au travers du train Le train compagnon des congés payés .

Gratuit

Exposition en photos sur l’évolution de la gare du Tréport-Mers La gare du Tréport-Mers, souvenirs d’hier, regards sur demain et sur les 90 ans des congés payés au travers du train Le train compagnon des congés payés .

Gratuit .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France rail.treport.mers@gmail.com

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English :

Photo exhibition on the evolution of the Tréport-Mers train station, titled The Tréport-Mers Train Station: Memories of Yesterday, A Look Toward Tomorrow, and on the 90th anniversary of paid vacationPaid Vacation Through the Lens of the Train: “The Train: A Companion for Paid Vacations.”

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Exposition ferroviaire Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-14 par DESTINATION LE TREPORT MERS