Journées du patrimoine Exposition La Bernerie-en-Retz d’antan La Bernerie-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · La Bernerie-en-Retz
Informations pratiques
La Bernerie-en-Retz
Journées du patrimoine Exposition La Bernerie-en-Retz d’antan
Salle Bellevue La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association RPNDC vous propose une exposition La Bernerie-en-retz d’antan à la Bernerie-en-retz.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à remonter le temps à travers l’exposition La Bernerie d’Antan , un voyage au cœur de l’histoire de notre commune.
Cette exposition est un hommage à celles et ceux qui ont façonné La Bernerie-en-Retz et dont la mémoire continue de vivre grâce aux témoignages, aux archives et au travail des passionnés d’histoire locale.
Que vous soyez habitant de longue date, nouvel arrivant ou simple visiteur, laissez-vous guider par les souvenirs d’hier pour mieux comprendre le patrimoine qui fait aujourd’hui la richesse de notre commune.
Deux visites guidées de la commune, d’environ 2 heures, viendront rythmer cette journée.
Départ des visites à 10h et 15h de la salle Bellevue.
Stationnements les plus proches:
parking Bellevue
parking de la Chaussée
Bonne visite et beau voyage dans La Bernerie d’Antan.
Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .
Salle Bellevue La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr
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English :
The RPNDC association invites you to an exhibition titled La Bernerie-en-Retz of Yesteryear in La Bernerie-en-Retz.
L’événement Journées du patrimoine Exposition La Bernerie-en-Retz d’antan La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-17 par I_OT Pornic
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