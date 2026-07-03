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Journées du Patrimoine | Exposition l’oppidum gaulois de Bracquemont, un site menacé par le recul du trait de côte Salle du Carrosse Château d’Eu Eu

samedi 19 septembre 2026 · Salle du Carrosse Château d'Eu · Eu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle du Carrosse Château d'Eu
Adresse
Place Isabelle d'Orléans
Ville
76260 Eu
Département
Seine-Maritime
Tarif

Eu

Journées du Patrimoine | Exposition l’oppidum gaulois de Bracquemont, un site menacé par le recul du trait de côte

Salle du Carrosse Château d’Eu Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Présentation des fouilles

Gratuit Sans réservation.   .

Salle du Carrosse Château d’Eu Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76 

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English : Journées du Patrimoine | Exposition l’oppidum gaulois de Bracquemont, un site menacé par le recul du trait de côte

L’événement Journées du Patrimoine | Exposition l’oppidum gaulois de Bracquemont, un site menacé par le recul du trait de côte Eu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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