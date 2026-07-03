Journées du Patrimoine | Exposition l’oppidum gaulois de Bracquemont, un site menacé par le recul du trait de côte Salle du Carrosse Château d’Eu Eu

Informations pratiques

Eu

Journées du Patrimoine | Exposition l’oppidum gaulois de Bracquemont, un site menacé par le recul du trait de côte

Salle du Carrosse Château d’Eu Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation des fouilles

Gratuit Sans réservation. .

Salle du Carrosse Château d’Eu Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76

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English : Journées du Patrimoine | Exposition l’oppidum gaulois de Bracquemont, un site menacé par le recul du trait de côte

L’événement Journées du Patrimoine | Exposition l’oppidum gaulois de Bracquemont, un site menacé par le recul du trait de côte Eu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers