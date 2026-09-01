Journées du Patrimoine | Exposition Moyens d’occupation des villas Mers-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Journées du Patrimoine | Exposition Moyens d’occupation des villas
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition sur le thème des moyens d’occupation des villas (volets et stores).
Organisée par l’APRIM.
Exposition sur le thème des moyens d’occupation des villas (volets et stores).
Organisée par l’APRIM. .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France asspromers@gmail.com
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English :
Exhibition on the topic of home security measures (shutters and blinds).
Organized by APRIM.
L’événement Journées du Patrimoine | Exposition Moyens d’occupation des villas Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-14 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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