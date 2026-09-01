Informations pratiques

Mers-les-Bains

Journées du Patrimoine | Exposition Moyens d’occupation des villas

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition sur le thème des moyens d’occupation des villas (volets et stores).

Organisée par l’APRIM.

Exposition sur le thème des moyens d’occupation des villas (volets et stores).

Organisée par l’APRIM. .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France asspromers@gmail.com

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English :

Exhibition on the topic of home security measures (shutters and blinds).

Organized by APRIM.

L’événement Journées du Patrimoine | Exposition Moyens d’occupation des villas Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-14 par DESTINATION LE TREPORT MERS