Journées du Patrimoine | Exposition présentation d’un tableau illustrant L’Entente Cordiale Place Isabelle d’Orléans Eu samedi 19 septembre 2026.

Eu

Journées du Patrimoine | Exposition présentation d’un tableau illustrant L’Entente Cordiale

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre de la labellisation Patrimoine de la Diplomatie décerné au Château-Musée Louis-Philippe, exposition du tableau Louis-Philippe et la reine Victoria salués par la garde nationale et les troupes du Château d’Eu .

+ atelier calligraphie le samedi matin .

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76

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English : Journées du Patrimoine | Exposition présentation d’un tableau illustrant L’Entente Cordiale

L’événement Journées du Patrimoine | Exposition présentation d’un tableau illustrant L’Entente Cordiale Eu a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers