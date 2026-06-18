Journées du Patrimoine | Exposition scènes eudoises Place Isabelle d’Orléans Eu
Journées du Patrimoine | Exposition scènes eudoises Place Isabelle d’Orléans Eu samedi 19 septembre 2026.
Eu
Journées du Patrimoine | Exposition scènes eudoises
Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La donation aux archives municipales de plaques de verre témoignent de scènes de la vie eudoise au siècle passé.
Gratuit Sans réservation. .
Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine | Exposition scènes eudoises
L’événement Journées du Patrimoine | Exposition scènes eudoises Eu a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Eu (Seine-Maritime)
- O2S fête la musique O2S Sport, Santé, Bien-être Eu 23 juin 2026
- Exposition Promenade sans début ni fin Rue du Collège Eu 27 juin 2026
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu 27 juin 2026
- Brocante semi-nocturne Eu 27 juin 2026
- Tournois d’été de Tennis de table Gymnase municipal de Eu Eu 3 juillet 2026