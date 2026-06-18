Journées du Patrimoine | Exposition scènes eudoises Place Isabelle d’Orléans Eu samedi 19 septembre 2026.

Eu

Journées du Patrimoine | Exposition scènes eudoises

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La donation aux archives municipales de plaques de verre témoignent de scènes de la vie eudoise au siècle passé.

Gratuit Sans réservation. .

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

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English : Journées du Patrimoine | Exposition scènes eudoises

L’événement Journées du Patrimoine | Exposition scènes eudoises Eu a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers