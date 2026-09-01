AGENDA · Port-Vendres
JOURNEES DU PATRIMOINE FORT DE LA GALLINE Port-Vendres
samedi 19 septembre 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
JOURNEES DU PATRIMOINE FORT DE LA GALLINE
Rue de la Madeloc Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée exceptionnelle du fort.
Entrée libre, sans réservation.
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Rue de la Madeloc Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 06 71 57 56
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English :
A special guided tour of the fort.
Free admission; no reservation required.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE FORT DE LA GALLINE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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