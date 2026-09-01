Informations pratiques

Port-Vendres

JOURNEES DU PATRIMOINE FORT DE LA GALLINE

Rue de la Madeloc Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée exceptionnelle du fort.

Entrée libre, sans réservation.

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Rue de la Madeloc Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 06 71 57 56

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English :

A special guided tour of the fort.

Free admission; no reservation required.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE FORT DE LA GALLINE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE